Vintondale Golf Guide
Vintondale Golf Courses
Golf Courses Near Vintondale
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Johnstown, PennsylvaniaPrivate
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Penn Run, PennsylvaniaPublic5.02
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Johnstown, PennsylvaniaPublic4.01
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New Florence, PennsylvaniaPrivate
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Johnstown, PennsylvaniaPublic5.01
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Johnstown, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Ebensburg, PennsylvaniaSemi-Private
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
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Bolivar, PennsylvaniaPublic4.918402777897
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Blairsville, PennsylvaniaSemi-Private/Resort3.957746478971
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1 course | 97 reviews
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1 course | 2 reviews
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1 course | 1 review
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3 courses | 17 reviews
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1 course | 1 review