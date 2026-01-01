Johnstown Golf Guide
Johnstown Golf Courses
-
Johnstown, PennsylvaniaPublic4.01
-
Johnstown, PennsylvaniaSemi-Private
-
Johnstown, PennsylvaniaPublic
-
Johnstown, PennsylvaniaPrivate
Golf Courses Near Johnstown
-
Salix, PennsylvaniaPrivate5.02
-
New Florence, PennsylvaniaPrivate
-
Vintondale, PennsylvaniaSemi-Private
-
Bolivar, PennsylvaniaPublic4.918402777897
-
Stoystown, PennsylvaniaPublic3.993464052368
-
Boswell, PennsylvaniaPublic
-
Portage, PennsylvaniaPublic
-
Ligonier, PennsylvaniaPublic3.66666666673
-
Ligonier, PennsylvaniaPrivate
-
Ligonier, PennsylvaniaPrivate3.04
Johnstown Driving Ranges
See Also
-
1 course | 2 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 97 reviews
-
1 course | 68 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 1 review
-
2 courses | 1 review
-
1 course | 0 reviews
-
5 courses | 7 reviews