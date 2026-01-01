Cherry Tree Golf Guide
Cherry Tree Golf Courses
Golf Courses Near Cherry Tree
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Hastings, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Penn Run, PennsylvaniaPublic5.02
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Ebensburg, PennsylvaniaPublic3.01
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Indiana, PennsylvaniaPublic
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Indiana, PennsylvaniaPrivate
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Punxsutawney, PennsylvaniaPrivate1.01
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Ebensburg, PennsylvaniaSemi-Private
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Loretto, PennsylvaniaSemi-Private
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Curwensville, PennsylvaniaPublic4.01
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Indiana, PennsylvaniaPublic3.823529411817
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