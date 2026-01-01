Edinburg Golf Guide
Golf Courses Near Edinburg
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New Castle, PennsylvaniaPublic3.923076923113
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New Castle, PennsylvaniaSemi-Private3.70588235297
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Coitsville, OhioPublic3.0635332564194
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Pulaski, PennsylvaniaPublic3.28571428577
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New Castle, PennsylvaniaPublic/Municipal3.684210526319
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Lowellville, OhioPublic4.33802816971
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New Wilmington, PennsylvaniaPublic
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New Wilmington, PennsylvaniaPublic
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Poland, OhioPrivate
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Wampum, PennsylvaniaSemi-Private3.9973963027231
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