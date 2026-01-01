Lock Haven Golf Guide
Golf Courses Near Lock Haven
-
Mill Hall, PennsylvaniaSemi-Private4.02
-
Mill Hall, PennsylvaniaPublic4.06
-
Mingoville, PennsylvaniaPrivate5.02
-
Boalsburg, PennsylvaniaSemi-Private4.5647726856207
-
Boalsburg, PennsylvaniaPublic0.00
-
McClure, PennsylvaniaPublic0.00
-
State College, PennsylvaniaPrivate5.01
-
State College, PennsylvaniaPrivate5.01
-
Montgomery, PennsylvaniaPublic4.1439532335103
-
Williamsport, PennsylvaniaPrivate5.02
See Also
-
2 courses | 8 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
2 courses | 207 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 2 reviews
-
5 courses | 140 reviews
-
3 courses | 103 reviews
-
1 course | 0 reviews
-
1 course | 222 reviews