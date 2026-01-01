Lewisburg Golf Guide
Lewisburg Golf Courses
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Lewisburg, PennsylvaniaSemi-Private4.7597286517223
Golf Courses Near Lewisburg
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Milton, PennsylvaniaSemi-Private3.714285714321
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPublic0.00
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Hummels Wharf, PennsylvaniaPrivate3.222307104722
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Sunbury, PennsylvaniaPublic0.00
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Middleburg, PennsylvaniaPublic4.33333333333
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Montgomery, PennsylvaniaPublic
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Montgomery, PennsylvaniaPublic
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Montgomery, PennsylvaniaPublic
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Paxinos, PennsylvaniaSemi-Private4.01
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Danville, PennsylvaniaPrivate3.03
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