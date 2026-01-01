Tunkhannock Golf Guide
Tunkhannock Golf Courses
Golf Courses Near Tunkhannock
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Factoryville, PennsylvaniaPublic4.135593220359
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Lake Winola, PennsylvaniaPrivate4.03
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Falls, PennsylvaniaSemi-Private4.03
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Springville, PennsylvaniaPublic0.00
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Fleetville, PennsylvaniaPublic4.01
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Clarks Summit, PennsylvaniaPublic3.05
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Dallas, PennsylvaniaSemi-Private5.01
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate5.02
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate0.00
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate5.02
Tunkhannock Golf Resorts
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Tunkhannock, PennsylvaniaThe Shadowbrook Resort features 70 hotel-style rooms tucked into the Endless Mountains. Its amenities include a 6,033-yard course designed by Geoffrey Cornish, an outdoor pool, mini-golf, fitness center and the Six West Restaurant. The surrounding Wyoming County is home to more than 25,000 acres of state game lands for hunting, fishing, birding…
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