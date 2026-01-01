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Tunkhannock Golf Guide

Tunkhannock Golf Courses

Golf Courses Near Tunkhannock

Tunkhannock Golf Resorts

  • Shadowbrook Inn & Resort: Puttin green
    Shadowbrook Resort
    Tunkhannock, Pennsylvania
    The Shadowbrook Resort features 70 hotel-style rooms tucked into the Endless Mountains. Its amenities include a 6,033-yard course designed by Geoffrey Cornish, an outdoor pool, mini-golf, fitness center and the Six West Restaurant. The surrounding Wyoming County is home to more than 25,000 acres of state game lands for hunting, fishing, birding…

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