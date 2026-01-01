Springville Golf Guide
Springville Golf Courses
Golf Courses Near Springville
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Tunkhannock, PennsylvaniaResort4.1171171171111
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Montrose, PennsylvaniaPrivate
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Fleetville, PennsylvaniaPublic4.01
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Factoryville, PennsylvaniaPublic4.135593220359
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Lake Winola, PennsylvaniaPrivate4.03
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Nicholson, PennsylvaniaPublic
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Friendsville, PennsylvaniaPublic4.04
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate
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Falls, PennsylvaniaSemi-Private4.03
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Clarks Summit, PennsylvaniaPrivate5.02
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