Wallingford Golf Guide
Wallingford Golf Courses
Golf Courses Near Wallingford
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Springfield, PennsylvaniaPublic3.799196787184
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Springfield, PennsylvaniaPrivate5.02
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Media, PennsylvaniaPublic/Municipal4.666666666724
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Havertown, PennsylvaniaPrivate5.02
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Glen Mills, PennsylvaniaPublic/Municipal1.52
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Newtown Square, PennsylvaniaPublic4.33333333335
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Upper Darby, PennsylvaniaPrivate4.66666666673
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Ardmore, PennsylvaniaPrivate5.04
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic/Municipal5.01
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Glen Mills, PennsylvaniaPublic4.039215686344
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