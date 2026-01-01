Havertown Golf Guide
Havertown Golf Courses
Golf Courses Near Havertown
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Ardmore, PennsylvaniaPrivate5.04
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Upper Darby, PennsylvaniaPrivate4.66666666673
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Springfield, PennsylvaniaPrivate5.02
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Ardmore, PennsylvaniaPrivate5.04
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Philadelphia, PennsylvaniaPublic/Municipal5.01
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Media, PennsylvaniaPublic/Municipal4.666666666724
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Springfield, PennsylvaniaPublic3.799196787184
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Bryn Mawr, PennsylvaniaPrivate3.01
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Villanova, PennsylvaniaPrivate0.00
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Philadelphia, PennsylvaniaPrivate4.04
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