Waterford Golf Guide
Waterford Golf Courses
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Waterford, PennsylvaniaPublic2.83333333336
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Waterford, PennsylvaniaPublic3.85
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Waterford, PennsylvaniaPublic4.514854426693
Golf Courses Near Waterford
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Erie, PennsylvaniaPublic2.01
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Erie, PennsylvaniaPublic3.54
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McKean, PennsylvaniaPublic3.33333333333
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Erie, PennsylvaniaPublic2.66666666673
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Erie, PennsylvaniaPublic4.06
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Erie, PennsylvaniaMunicipal2.01
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Erie, PennsylvaniaPublic3.303921568618
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Erie, PennsylvaniaResort3.04
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Fairview, PennsylvaniaPublic3.810810810837
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Erie, PennsylvaniaPublic/Municipal2.52
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