Union City Golf Guide
Union City Golf Courses
Golf Courses Near Union City
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Corry, PennsylvaniaPublic
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Corry, PennsylvaniaPublic/Municipal4.1808278867103
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Waterford, PennsylvaniaPublic3.85
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Corry, PennsylvaniaSemi-Private
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Cambridge Springs, PennsylvaniaPublic4.77142857146
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Waterford, PennsylvaniaPublic4.514854426693
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Waterford, PennsylvaniaPublic2.83333333336
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Findley Lake, New YorkPublic/Resort4.07142857146
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Titusville, PennsylvaniaPublic
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Findley Lake, New YorkPublic/Resort4.07142857146
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