Barrington Golf Guide
Barrington Golf Courses
Golf Courses Near Barrington
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Warren, Rhode IslandPublic4.33333333333
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Bristol, Rhode IslandPublic2.66666666677
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Swansea, MassachusettsSemi-Private4.738095238114
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Swansea, MassachusettsSemi-Private4.738095238114
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North Swansea, MassachusettsPublic3.5383271359120
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Warwick, Rhode IslandPublic3.7520132117201
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East Providence, Rhode IslandSemi-Private5.01
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Warwick, Rhode IslandPrivate0.00
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Swansea, MassachusettsPublic4.02
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Rehoboth, MassachusettsPublic0.00
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