Pawtucket Golf Guide
Pawtucket Golf Courses
Golf Courses Near Pawtucket
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Seekonk, MassachusettsPrivate4.86023127249
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Rumford, Rhode IslandPrivate5.01
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Attleboro, MassachusettsPublic3.861423221267
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Rumford, Rhode IslandPrivate4.5227272727132
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Attleboro, MassachusettsPublic0.00
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Attleboro, MassachusettsPublic0.00
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Rehoboth, MassachusettsSemi-Private2.6506025574284
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Seekonk, MassachusettsPublic3.266666666715
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Rehoboth, MassachusettsPublic3.52
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Rehoboth, MassachusettsPublic4.02
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