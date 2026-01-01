Hopkins Golf Guide
Hopkins Golf Courses
Golf Courses Near Hopkins
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Fort Jackson, South CarolinaMilitary3.888888888911
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Fort Jackson, South CarolinaMilitary3.840760546671
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Columbia, South CarolinaPrivate5.01
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Columbia, South CarolinaPrivate5.01
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Columbia, South CarolinaPrivate4.02
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Columbia, South CarolinaPrivate4.52
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Elgin, South CarolinaPrivate4.57142857147
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Columbia, South CarolinaPublic3.9130333952623
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Columbia, South CarolinaPublic1.01
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Columbia, South CarolinaPublic1.01
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