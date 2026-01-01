Travelers Rest Golf Guide
Travelers Rest Golf Courses
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Travelers Rest, South CarolinaPublic/Resort4.0284541724217
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Travelers Rest, South CarolinaPrivate4.01
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Travelers Rest, South CarolinaPrivate0.00
Golf Courses Near Travelers Rest
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Landrum, South CarolinaPrivate0.00
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Greenville, South CarolinaPrivate5.02
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Flat Rock, North CarolinaPrivate5.01
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Greenville, South CarolinaSemi-Private4.33333333332
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Greenville, South CarolinaSemi-Private4.007352941218
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Hendersonville, North CarolinaPublic3.01
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Campobello, South CarolinaSemi-Private4.4047627141784
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Taylors, South CarolinaSemi-Private3.66666666676
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Taylors, South CarolinaPrivate3.66666666676
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Tryon, North CarolinaPrivate5.01
Travelers Rest Golf Resorts
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Travelers Rest, South CarolinaCherokee Valley is a private members club available through stay-and-play packages in the Blue Ridge Mountains. The 6,728-yard course was designed by P.B. Dye, who incorporated water features and rolling fairways into its pleasing design. Each cottage for rent is equipped with four separate bed-and-bath suites to ensure private and comfort. A…
Travelers Rest Driving Ranges
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