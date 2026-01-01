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Travelers Rest Golf Guide

Travelers Rest Golf Courses

Golf Courses Near Travelers Rest

Travelers Rest Golf Resorts

  • Cherokee Valley Golf Club
    Cherokee Valley Course and Club
    Travelers Rest, South Carolina
    Cherokee Valley is a private members club available through stay-and-play packages in the Blue Ridge Mountains. The 6,728-yard course was designed by P.B. Dye, who incorporated water features and rolling fairways into its pleasing design. Each cottage for rent is equipped with four separate bed-and-bath suites to ensure private and comfort. A…

Travelers Rest Driving Ranges

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