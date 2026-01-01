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Greenville Golf Guide

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Greenville
Courses: 54
Reviews: 7695
Any popcorn lover will indulge at Poppington’s Gourmet Popcorn in downtown Greenville. Their homemade popcorn is unique and packed with flavor. Whether it’s the classic cheese flavor, or something a little more risqué like dill pickle, they’ve got it all. It’s probably a good idea to bite off more than you can chew here, who knows when you’ll pop in for another visit!
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