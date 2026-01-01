Cleveland Golf Guide
Cleveland Golf Courses
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Cleveland, TennesseeSemi-Private3.90476190484
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Cleveland, TennesseePrivate4.01
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Cleveland, TennesseeMunicipal3.07142857145
Golf Courses Near Cleveland
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Ooltewah, TennesseePrivate4.85
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Ooltewah, TennesseePrivate4.47478991636
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Decatur, TennesseePublic0.00
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Harrison, TennesseePublic4.201739850981
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Chattanooga, TennesseeSemi-Private3.1258
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Cohutta, GeorgiaPublic/Municipal3.970588235318
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Athens, TennesseePublic3.05
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Athens, TennesseePublic4.13725490235
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Ringgold, GeorgiaPrivate4.02
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Hixson, TennesseePrivate4.02
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