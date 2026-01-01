Decatur Golf Guide
Decatur Golf Courses
Golf Courses Near Decatur
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Cleveland, TennesseePrivate4.01
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Athens, TennesseePublic4.13725490235
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Evensville, TennesseeSemi-Private3.805555555636
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Cleveland, TennesseeSemi-Private3.90476190484
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Harrison, TennesseePublic4.201739850981
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Athens, TennesseePublic3.05
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Cleveland, TennesseeMunicipal3.07142857145
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Ooltewah, TennesseePrivate4.47478991636
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Athens, TennesseePublic3.978036669249
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Pikeville, TennesseePublic0.00
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