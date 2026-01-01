Crab Orchard Golf Guide
Golf Courses Near Crab Orchard
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Fairfield Glade, TennesseePrivate4.42857142867
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Fairfield Glade, TennesseePrivate4.04
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Crossville, TennesseePublic3.739962651790
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Fairfield Glade, TennesseePublic3.88888888899
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Fairfield Glade, TennesseeResort3.384615384613
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Fairfield Glade, TennesseeResort3.384615384613
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Crossville, TennesseeResort4.5402984559711
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Crossville, TennesseePublic4.23529411764
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Crossville, TennesseePublic4.254
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Rockwood, TennesseePublic/Municipal3.01
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