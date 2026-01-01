Evensville Golf Guide
Evensville Golf Courses
Golf Courses Near Evensville
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Pikeville, TennesseePublic0.00
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Decatur, TennesseePublic0.00
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Athens, TennesseePublic4.13725490235
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Athens, TennesseePublic3.978036669249
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Dunlap, TennesseeSemi-Private4.01
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Pikeville, TennesseePublic4.201664386757
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Crossville, TennesseeResort4.5402984559711
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Cleveland, TennesseePrivate4.01
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Niota, TennesseePrivate4.333333333354
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Crossville, TennesseePublic3.739962651790
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