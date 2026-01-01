Farragut Golf Guide
Farragut Golf Courses
Golf Courses Near Farragut
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Knoxville, TennesseePublic3.989583333317
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Knoxville, TennesseePublic3.54
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Lenoir City, TennesseePublic4.1698484278705
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Knoxville, TennesseeSemi-Private0.00
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Knoxville, TennesseePublic4.254
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Knoxville, TennesseePrivate3.33333333333
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Lenoir City, TennesseePublic1.01
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Lenoir City, TennesseePublic4.9369747899114
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Oak Ridge, TennesseePublic/Municipal4.1175139868461
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Oak Ridge, TennesseePrivate4.754
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