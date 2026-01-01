Clinton Golf Guide
Golf Courses Near Clinton
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Oak Ridge, TennesseePublic/Municipal4.1175139868461
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Powell, TennesseePublic
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Knoxville, TennesseePublic/Municipal3.5740774571282
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Knoxville, TennesseePrivate
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Knoxville, TennesseePublic4.254
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Knoxville, TennesseeSemi-Private
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Knoxville, TennesseePublic3.3140234201431
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Knoxville, TennesseePublic4.14285714297
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Oak Ridge, TennesseePrivate4.754
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Knoxville, TennesseePrivate
Clinton Driving Ranges
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