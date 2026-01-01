Johnson City Golf Guide
Johnson City Golf Courses
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Johnson City, TennesseePrivate
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Johnson City, TennesseePublic/Municipal4.01
Golf Courses Near Johnson City
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Elizabethton, TennesseePublic/Municipal3.9540
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Unicoi, TennesseePublic2.52
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Jonesboro, TennesseePrivate
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Erwin, TennesseePrivate/Resort
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Blountville, TennesseePublic
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Blountville, TennesseePublic
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Blountville, TennesseePublic
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Jonesborough, TennesseeSemi-Private4.158255018260
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Kingsport, TennesseePublic/Municipal3.988235294115
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Bristol, TennesseePublic5.01
Johnson City Driving Ranges
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