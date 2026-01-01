Mars Hill Golf Guide
Mars Hill Golf Courses
Golf Courses Near Mars Hill
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Burnsville, North CarolinaPrivate5.01
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Erwin, TennesseePrivate/Resort0.00
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Weaverville, North CarolinaSemi-Private3.8581146744148
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Chuckey, TennesseePublic4.03
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Unicoi, TennesseePublic2.52
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Burnsville, North CarolinaPublic/Resort3.8457019171150
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Greeneville, TennesseePrivate0.00
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Greeneville, TennesseePublic4.01
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Asheville, North CarolinaPrivate4.05
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Greeneville, TennesseePublic3.510
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