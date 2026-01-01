Lafayette Golf Guide
Lafayette Golf Courses
Golf Courses Near Lafayette
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Riddleton, TennesseeSemi-Private
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Scottsville, KentuckySemi-Private3.33333333333
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Gallatin, TennesseePrivate
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Lucas, KentuckyResort3.1860215054156
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Tompkinsville, KentuckySemi-Private
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Gainesboro, TennesseePublic
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Portland, TennesseeMunicipal
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Lebanon, TennesseePublic2.846153846213
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Lebanon, TennesseePrivate
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Gallatin, TennesseePublic/Municipal4.754
See Also
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