Franklin Golf Guide
Franklin Golf Courses
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Franklin, KentuckyPrivate5.01
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Franklin, KentuckyPublic3.6789933412317
Golf Courses Near Franklin
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Portland, TennesseeMunicipal
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Bowling Green, KentuckyPrivate/Resort5.04
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Bowling Green, KentuckyPrivate/Resort
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Bowling Green, KentuckyPublic2.66666666676
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Russellville, KentuckyPublic4.173902894568
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Bowling Green, KentuckyPublic3.02
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Scottsville, KentuckySemi-Private3.33333333333
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Bowling Green, KentuckyPublic
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Bowling Green, KentuckyPrivate5.02
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Bowling Green, KentuckyPrivate3.52
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