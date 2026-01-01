Lucas, Kentucky

A 10,000-acre lake is the centerpiece of the Barren River Lake State Resort Park. The Louie B. Nunn Lodge is home to 51 rooms, meeting and conference facilities and the Driftwood Restaurant. The 22 two-bedroom cabins feature four beds, a full kitchen, dining room, living room, picnic table and grill. The villas add even more space, a gas fireplace…