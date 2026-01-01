Portland Golf Guide
Portland Golf Courses
Golf Courses Near Portland
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Franklin, KentuckyPublic3.6789933412317
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Gallatin, TennesseePrivate
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Gallatin, TennesseePublic/Municipal4.754
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Gallatin, TennesseePrivate5.01
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Gallatin, TennesseeSemi-Private
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Hendersonville, TennesseePublic4.0556366603268
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Franklin, KentuckyPrivate5.01
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Hendersonville, TennesseePrivate3.02
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Goodlettsville, TennesseeSemi-Private3.16517943961072
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Greenbrier, TennesseeSemi-Private3.7723844997553
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