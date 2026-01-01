Selma Golf Guide
Selma Golf Courses
Golf Courses Near Selma
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Kingsburg, CaliforniaPrivate5.01
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Dinuba, CaliforniaMunicipal4.6633406029432
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Hanford, CaliforniaPrivate4.66666666673
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Fresno, CaliforniaPrivate4.03
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Fresno, CaliforniaPrivate3.01
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Sanger, CaliforniaPublic4.1589973812330
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Fresno, CaliforniaPublic3.45
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Fresno, CaliforniaPublic/Municipal3.6179775281178
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Visalia, CaliforniaPublic3.5540
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Visalia, CaliforniaPublic3.5540
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