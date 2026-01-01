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Fresno Golf Guide

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Fresno
Courses: 19
Reviews: 1777
If you’re looking to escape the brutal winters over on the east coast, there’s no better place to warm up than Fresno. Every December, N. Van Ness Boulevard in Fig Garden becomes a one-way street with trees and homes glowing with festive, holiday lights. This has been a Fresno tradition since 1920, and it’s worth checking out, especially because it’s free!
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