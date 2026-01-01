Fresno Golf Guide
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If you’re looking to escape the brutal winters over on the east coast, there’s no better place to warm up than Fresno. Every December, N. Van Ness Boulevard in Fig Garden becomes a one-way street with trees and homes glowing with festive, holiday lights. This has been a Fresno tradition since 1920, and it’s worth checking out, especially because it’s free!
Fresno Golf Courses
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Fresno, CaliforniaPublic/Municipal3.6179775281178
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Fresno, CaliforniaPrivate4.03
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Fresno, CaliforniaSemi-Private3.14285714297
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Fresno, CaliforniaPrivate
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Fresno, CaliforniaPrivate
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Fresno, CaliforniaPublic3.45
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Fresno, CaliforniaPublic3.89898989999
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Fresno, CaliforniaPrivate
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Fresno, CaliforniaPrivate3.01
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Fresno, CaliforniaPublic5.02
Golf Courses Near Fresno
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Madera, CaliforniaPublic4.2579072706430
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Friant, CaliforniaSemi-Private4.45
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Sanger, CaliforniaPublic4.1589973812330
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Selma, CaliforniaPublic1.02
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Madera, CaliforniaPrivate4.5652661064104
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Madera, CaliforniaPublic4.6600985222175
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Kingsburg, CaliforniaPrivate5.01
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Dinuba, CaliforniaMunicipal4.6633406029432
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Coarsegold, CaliforniaSemi-Private4.787815126157
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Hanford, CaliforniaPrivate4.66666666673
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