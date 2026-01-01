Woodlake Golf Guide
Woodlake Golf Courses
Golf Courses Near Woodlake
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Exeter, CaliforniaPublic3.785714285714
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Visalia, CaliforniaPrivate5.02
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Visalia, CaliforniaPublic
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Visalia, CaliforniaPublic
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Visalia, CaliforniaPublic
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Tulare, CaliforniaPublic4.666666666761
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Dinuba, CaliforniaMunicipal4.6633406029432
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Porterville, CaliforniaPublic/Municipal0.00
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Porterville, CaliforniaPrivate4.1652986776132
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Kingsburg, CaliforniaPrivate5.01
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