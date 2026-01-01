Campbell Golf Guide
Campbell Golf Courses
Golf Courses Near Campbell
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Greenville, TexasPublic
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Greenville, TexasPublic/Municipal3.68333333337
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Greenville, TexasPrivate
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Wolfe City, TexasSemi-Private4.3888835403242
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West Tawakoni, TexasSemi-Private4.314285714321
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Cooper, TexasPublic
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Sulphur Springs, TexasSemi-Private
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Emory, TexasSemi-Private4.52
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Royse City, TexasPublic2.9050289987370
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Yantis, TexasPublic4.604806881423
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