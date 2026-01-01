Wolfe City Golf Guide
Wolfe City Golf Courses
Golf Courses Near Wolfe City
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Greenville, TexasPublic/Municipal3.68333333337
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Campbell, TexasSemi-Private2.02
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Greenville, TexasPublic
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Greenville, TexasPrivate
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Bonham, TexasPublic3.7845268542214
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Bonham, TexasSemi-Private2.33333333333
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Royse City, TexasPublic2.8534953281370
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Cooper, TexasPublic
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West Tawakoni, TexasSemi-Private4.314285714321
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Anna, TexasPrivate4.01
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