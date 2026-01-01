South Gate Golf Guide
South Gate Golf Courses
Golf Courses Near South Gate
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Downey, CaliforniaPublic3.1864258978981
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Bell Gardens, CaliforniaPublic/Municipal1.02
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Downey, CaliforniaPublic3.72892652291227
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Compton, CaliforniaPublic2.01
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Montebello, CaliforniaPublic/Municipal4.4617848668802
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Cerritos, CaliforniaPublic/Municipal5.01
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Montebello, CaliforniaPublic/Municipal3.918518518514
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Whittier, CaliforniaPrivate0.00
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Los Angeles, CaliforniaMunicipal4.591386554692
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Long Beach, CaliforniaPrivate5.01
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