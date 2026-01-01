Cerritos Golf Guide
Cerritos Golf Courses
Golf Courses Near Cerritos
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Long Beach, CaliforniaPublic3.8068370024415
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Norwalk, CaliforniaPublic/Municipal4.666666666711
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Lakewood, CaliforniaPublic3.6260069163566
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Long Beach, CaliforniaPublic3.81856559121044
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Compton, CaliforniaPublic2.01
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Downey, CaliforniaPublic3.1864258978981
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Whittier, CaliforniaPrivate4.1818181818319
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Downey, CaliforniaPublic3.72892652291227
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Long Beach, CaliforniaPublic4.0716408136941
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Long Beach, CaliforniaPrivate5.01
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