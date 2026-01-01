Lubbock Golf Guide
Lubbock Golf Courses
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Lubbock, TexasPublic/Municipal2.9438502674274
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Lubbock, TexasPublic/Municipal2.9438502674274
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Lubbock, TexasPrivate
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Lubbock, TexasPrivate
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Lubbock, TexasPrivate
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Lubbock, TexasPrivate
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Lubbock, TexasSemi-Private3.52
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Lubbock, TexasPublic1.54
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Lubbock, TexasPublic4.7327950788324
Golf Courses Near Lubbock
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Abernathy, TexasSemi-Private
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Lorenzo, TexasPublic1.02
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Levelland, TexasPrivate
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Tahoka, TexasSemi-Private
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