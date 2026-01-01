Castlewood Golf Guide
Castlewood Golf Courses
Golf Courses Near Castlewood
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Coeburn, VirginiaSemi-Private/Resort
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Bristol, VirginiaPublic5.01
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Abingdon, VirginiaPrivate5.02
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Bristol, VirginiaPrivate5.01
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Bristol, VirginiaPrivate4.52
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Breaks, VirginiaPrivate4.52
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Meadowview, VirginiaPublic
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Saltville, VirginiaPublic/Municipal3.01
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Bristol, TennesseePrivate4.755196815685
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Bristol, TennesseePublic/Municipal
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