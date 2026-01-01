Coeburn Golf Guide
Coeburn Golf Courses
Golf Courses Near Coeburn
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Big Stone Gap, VirginiaPrivate
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Castlewood, VirginiaPrivate
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Jenkins, KentuckyPublic4.7172745298136
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Gate City, VirginiaPublic4.01
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Breaks, VirginiaPrivate4.52
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Kingsport, TennesseePublic3.8880360597252
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Bristol, VirginiaPublic5.01
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Cumberland, KentuckyPublic3.42857142862
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Bristol, TennesseePublic/Municipal
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Kingsport, TennesseePrivate
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