Breaks Golf Guide
Breaks Golf Courses
Golf Courses Near Breaks
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Jenkins, KentuckyPublic4.7172745298136
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Sprigg, West VirginiaPublic1.01
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Pikeville, KentuckyPrivate5.01
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Castlewood, VirginiaPrivate
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Coeburn, VirginiaSemi-Private/Resort
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Pikeville, KentuckyPublic1.833333333311
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Wharncliffe, West VirginiaPublic4.533333333315
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Allen, KentuckyPublic
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Big Stone Gap, VirginiaPrivate
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Prestonsburg, KentuckyPublic4.5310579456300
See Also
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2 courses | 12 reviews
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1 course | 136 reviews
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1 course | 15 reviews
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1 course | 1 review