Sumas Golf Guide
Golf Courses Near Sumas
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Deming, WashingtonPrivate0.00
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Abbotsford, British ColumbiaPublic3.05
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Abbotsford, British ColumbiaSemi-Private1.829931972885
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Abbotsford, British ColumbiaPublic0.00
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Chilliwack, British ColumbiaPublic3.461538461513
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Cultus Lake, British ColumbiaPublic4.3913043478138
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Chilliwack, British ColumbiaSemi-Private3.782913165333
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Everson, WashingtonPublic4.176470588217
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Bellingham, WashingtonPublic1.511
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Sardis, British ColumbiaPublic3.02
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