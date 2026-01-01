New Richmond Golf Guide
New Richmond Golf Courses
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New Richmond, WisconsinSemi-Private4.55555555564
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New Richmond, WisconsinSemi-Private3.659638554285
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New Richmond, WisconsinPublic0.00
Golf Courses Near New Richmond
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Somerset, WisconsinPublic4.289535225137
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Somerset, WisconsinPublic4.6024116886390
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Hammond, WisconsinPublic4.413793103487
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Roberts, WisconsinPublic3.05
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Hudson, WisconsinPublic4.702056432398
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Hammond, WisconsinSemi-Private0.00
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Stillwater, MinnesotaPrivate5.03
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Stillwater, MinnesotaPublic3.16666666672
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Stillwater, MinnesotaPublic3.16666666672
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Stillwater, MinnesotaPublic4.5508203507453
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