Superior Golf Guide
Superior Golf Courses
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Superior, WisconsinPublic4.333333333318
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Superior, WisconsinPublic4.110
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Superior, WisconsinSemi-Private0.00
Golf Courses Near Superior
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Proctor, MinnesotaPublic/Municipal4.52
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Duluth, MinnesotaPublic/Municipal
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Duluth, MinnesotaPublic/Municipal
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Duluth, MinnesotaPublic/Municipal
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Duluth, MinnesotaPublic4.41176470595
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Poplar, WisconsinPublic3.25
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Duluth, MinnesotaPrivate5.01
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Duluth, MinnesotaPrivate0.00
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Lake Nebagamon, WisconsinPublic3.01
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Duluth, MinnesotaSemi-Private3.745098039211
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