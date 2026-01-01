Wyoming Golf Guide
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Afton, Wyoming
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Wright, Wyoming
Municipal
5.0
1
Saratoga, Wyoming
Resort
3.850678733
23
Laramie, Wyoming
Public
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18
Afton, Wyoming
Public/Municipal
4.8200692042
53
Lovell, Wyoming
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1.5
2
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Wyoming Golf Resorts
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Little America, WyomingThe Little America, established in 1952 outside of Cheyenne, is a full-service oasis at the crossroads of I-80 and I-25. It includes a nine-hole executive golf course and range, restaurant and lounge, outdoor pool, shops, fitness center, business center and 188 guest rooms. It can cater to leisure as well as business travelers. The property is 25…