Joppa Golf Guide
Joppa Golf Courses
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Joppa, MarylandSemi-Private4.4089562141385
Golf Courses Near Joppa
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Bel Air, MarylandPrivate4.02
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Bel Air, MarylandPrivate0.00
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Aberdeen Proving Ground, MarylandMilitary2.392857142911
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Phoenix, MarylandPrivate0.00
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Phoenix, MarylandPrivate5.01
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Aberdeen Proving Ground, MarylandMilitary3.895732410674
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Aberdeen, MarylandPublic3.7101012935414
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Lutherville, MarylandPublic3.771428571435
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Towson, MarylandPrivate5.01
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Timonium, MarylandPublic/Municipal4.03
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