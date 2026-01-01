Kingsville Golf Guide
Golf Courses Near Kingsville
-
Joppa, MarylandSemi-Private4.4089562141385
-
Bel Air, MarylandPrivate4.02
-
Aberdeen Proving Ground, MarylandMilitary2.392857142911
-
Bel Air, MarylandPrivate0.00
-
Phoenix, MarylandPrivate5.01
-
Phoenix, MarylandPrivate0.00
-
Lutherville, MarylandPublic3.771428571435
-
Towson, MarylandPrivate5.01
-
Baltimore, MarylandPublic4.030303030333
-
Timonium, MarylandPublic/Municipal4.03
Kingsville Driving Ranges
See Also
-
0 courses | 0 reviews
-
1 course | 385 reviews
-
2 courses | 2 reviews
-
2 courses | 1 review
-
2 courses | 85 reviews
-
1 course | 1 review
-
1 course | 3 reviews
-
2 courses | 0 reviews
-
0 courses | 0 reviews
-
4 courses | 35 reviews