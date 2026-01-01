Ledbetter Golf Guide
Ledbetter Golf Courses
Golf Courses Near Ledbetter
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Paducah, KentuckyPublic/Municipal
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Paducah, KentuckyPublic5.01
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Calvert City, KentuckyPublic4.79178338163
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Paducah, KentuckyPrivate
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Gilbertsville, KentuckyResort4.5362318841207
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Paducah, KentuckyPrivate
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Metropolis, IllinoisPrivate
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Benton, KentuckySemi-Private
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Salem, KentuckyPublic4.571428571414
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Kevil , KentuckySemi-Private4.489992360677
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