Paducah Golf Guide
Paducah Golf Courses
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Paducah, KentuckyPrivate
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Paducah, KentuckyPublic/Municipal
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Paducah, KentuckyPublic5.01
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Paducah, KentuckyPrivate
Golf Courses Near Paducah
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Ledbetter, KentuckyPublic3.941176470634
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Metropolis, IllinoisPrivate
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Kevil , KentuckySemi-Private4.489992360677
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La Center, KentuckySemi-Private
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Cunningham, KentuckySemi-Private
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Calvert City, KentuckyPublic4.79178338163
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Gilbertsville, KentuckyResort4.5362318841207
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Benton, KentuckySemi-Private
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Mayfield, KentuckyPrivate1.01
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Salem, KentuckyPublic4.571428571414
Paducah Driving Ranges
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Paducah, KY
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Paducah, KY
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