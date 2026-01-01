Benton Golf Guide
Benton Golf Courses
Golf Courses Near Benton
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Gilbertsville, KentuckyResort4.5362318841207
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Calvert City, KentuckyPublic4.79178338163
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Murray, KentuckyPublic
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Murray, KentuckyPublic4.3336317749172
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Murray, KentuckyPrivate
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Eddyville, KentuckyMunicipal4.8552380952226
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Ledbetter, KentuckyPublic3.941176470634
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Murray, KentuckyPrivate4.71428571433
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Cadiz, KentuckyResort4.4645669291127
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Mayfield, KentuckyPrivate1.01
See Also
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