Western Australia Golf Guide
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Courses: 51
Reviews: 20
Perth, capital of Western Australia, sits where the Swan River meets the southwest coast. Sandy beaches line its suburbs, and the huge, riverside Kings Park and Botanic Garden on Mount Eliza offer sweeping views of the city. The Perth Cultural Centre houses the state ballet and opera companies, and occupies its own central precinct, including a theatre, library and the Art Gallery of Western Australia.
Western Australia Golf Courses
-
Albany, Great SouthernPublic
-
Beechboro, CowanPublic3.71428571436
-
Perth, PerthResort
-
Ardath, Western AustraliaPublic
-
Arthur River, Western AustraliaPublic
-
Augusta, South-West WAPublic
-
Baandee, Western AustraliaPublic
-
Badgingarra, Mid WestPublic
-
Bakers Hill, Western AustraliaPublic
-
Balingup, South-West WAPublic
-
Ballidu, Western AustraliaPublic
-
King River, Great SouthernPublic
-
Bencubbin, Western AustraliaPublic
-
Beverley, Western AustraliaPublic
-
Bindoon, Western AustraliaPublic
-
Binningup, Western AustraliaPublic
-
Binnu, Mid WestPublic
-
Boddington, PeelPublic
-
Bolgart, Western AustraliaPublic
-
Denham, The GascoynePublic
-
Borden, Western AustraliaPublic
-
Boulder, GoldfieldsSemi-Private
-
Boxwood Hill, Great SouthernPublic
-
Boyup Brook, South-West WAPublic
-
Bremer Bay, Great SouthernPublic
-
Bridgetown, South-West WAPublic
-
Brookton, Western AustraliaPublic
-
Broome, The KimberleyResort
-
Broomehill, Great SouthernPublic
-
Bruce Rock, Western AustraliaPublic
-
Clifton Park, South-West WAPublic
-
Buntine, Western AustraliaPublic
-
Busselton, Western AustraliaPublic
-
Cadoux, Western AustraliaPublic
-
Calingiri, Western Australia
-
Stratham, South-West WAPublic
-
Carnamah, Mid WestPublic
-
Carnarvon, The GascoynePublic
-
Neerabup, PerthMunicipal
-
Cervantes, Western AustraliaPublic
-
Nabawa, Mid WestPublic
-
Bullsbrook, PerthPublic
-
Settlement, Classic CountryPublic
-
Cocos IslandsPublic
-
Collie, South-West WAPublic
-
Perth, PerthPublic
-
Perth, PerthPublic
-
Perth, PerthPublic
-
Condingup, EsperanceSemi-private
-
Coolgardie, GoldfieldsPublic
-
Coorow, Mid WestPublic
-
Corrigin, Western AustraliaPublic
-
Perth, PerthPrivate
-
Cranbrook, Great SouthernPublic
-
Cuballing, Western AustraliaPublic
-
Cue, Mid WestPublic
-
Cunderdin, Western AustraliaPublic
-
Dalwallinu, Western AustraliaPublic
-
Dandaragan, Western AustraliaPublic
-
Darkan, Western AustraliaPublic
-
Denmark, Great SouthernSemi-Private
-
Derby, The KimberleyPublic
-
Dongara, Mid WestPublic
-
Donnybrook, South-West WAPublic
-
Dowerin, Western AustraliaPublic
-
Wickepin, The HeartlandsPublic
-
Dumbleyung, Western AustraliaPublic
-
Dunsborough, South-West WAPublic
-
Dunsborough, Western AustraliaResort
-
Dwellingup, PeelPublic
-
Collie, South-West WAPublic
-
Wooroloo, PerthPublic
-
Embleton, PerthPublic
-
Eneabba, Western AustraliaPublic
-
Esperance, EsperancePublic
-
Hopetoun, EsperancePublic
-
Exmouth, The GascoynePublic
-
Katanning, Great SouthernPublic
-
Newman, PilbaraSemi-Private
-
Frankland, South-West WAPublic
-
Fremantle, PerthPublic
-
Geraldton, Mid WestPublic
-
Gingin, Western AustraliaSemi-Private
-
Gnowangerup, Great SouthernPublic
-
Goomalling, DurackPublic
-
Gosnells, PerthPrivate
-
Green Head, Mid WestPublic
-
Manypeaks, Great SouthernPublic
-
Greenbushes, South-West WAPublic
-
Albany, Great SouthernPublic
-
Guilderton, PerthPublic
-
Halls Creek, The KimberleyPublic
-
Perth, PerthPublic
-
Kalgoorlie, Western AustraliaPublic
-
Harrismith, WheatbeltPublic
-
Forrestfield, PerthPrivate5.02
-
Harvey, South-West WAPublic
-
Maida Vale, PerthPublic
-
Maida Vale, PerthPublic
-
Maida Vale, PerthPublic
-
Hopetoun, EsperanceSemi-Private
-
Hyden, WheatbeltPublic
-
Jerramungup, Great SouthernPublic
-
Jingalup, South-West WAPublic
-
Perth, PerthResort
-
Perth, PerthResort
-
Perth, PerthResort
-
Jurien Bay, Western AustraliaSemi-Private
-
Kalannie, Western Australia
-
Kalbarri, Mid WestPublic
-
Karlkula, GoldfieldsPrivate
-
Kambalda, GoldfieldsPrivate
-
Karratha, The PilbaraPublic
-
Katanning, Great SouthernPublic
-
Kellerberrin, Western AustraliaPublic
-
Kendenup, Great SouthernPublic
-
Kojonup, Great SouthernPublic
-
Kondinin, WheatbeltPublic
-
Nyabing, Great SouthernPublic
-
Kulin, Eastern WheatbeltPublic
-
Kweda, WheatbeltSemi-Private
-
Calista, PerthSemi-private
-
Claremont, PerthPublic
-
Lake Grace, WheatbeltPublic
-
Perth, PerthPrivate
-
Perth, PerthPrivate
-
Lake King, EsperancePublic
-
Kununurra, The KimberleyPublic
-
Yealering, WheatbeltPublic
-
Gnangara, PerthPrivate
-
Lancelin, PeelPublic
-
Latham, Mid WestPublic
-
Laverton, GoldfieldsPublic
-
Ledge Point, PerthSemi-Private
-
Leinster, Mid WestPublic
-
Leonora, GoldfieldsPublic
-
Port Kennedy, PeelSemi-Private
-
Mandurah, Western AustraliaPublic
-
Manjimup, South-West WASemi-Private
-
Marangaroo, PerthPublic
-
Marble Bar, The PilbaraPublic
-
Margaret River, South-West WAPrivate
-
Perth, PerthPublic
-
Perth, Western AustraliaPublic
-
Mandurah, PeelPublic
-
Meckering, Western AustraliaPublic
-
Meekatharra, Mid WestPublic
-
Leeming, PerthPrivate
-
Merredin, Western AustraliaPublic
-
Milling, DurackSemi-Private
-
Mingenew, Mid WestPublic3.01
-
Duranillin, South-West WAPublic
-
Moora, DurackPublic
-
Morawa, Western AustraliaPublic
-
Mosman Park, PerthPrivate
-
Mount Barker, Great SouthernPublic
-
Inglewood, PerthPrivate
-
Mount Magnet, Mid WestSemi-Private
-
Mount Walker, WheatbeltSemi-Private
-
Tom Price, The PilbaraPublic
-
Mukinbudin, WheatbeltPublic
-
Mullewa, Mid WestPublic
-
Mundaring, PeelPublic
-
Esperance, Western AustraliaSemi-Private
-
Muntadgin, WheatbeltPublic
-
North Lake, PerthPublic
-
Nannup, South-West WAPublic
-
Wadderin, WheatbeltPublic
-
Mount Barker, Great SouthernPublic
-
Narrogin, WheatbeltPublic
-
Nedlands, Western AustraliaPrivate
-
Ongerup, Great SouthernPublic
-
New Norcia, WheatbeltPublic
-
Newdegate, Great SouthernPublic
-
Nokaning, WheatbeltPublic
-
Norseman, EsperancePublic
-
Northam, WheatbeltPublic
-
Northampton, Mid WestPublic
-
Northcliffe, South-West WAPublic
-
Nungarin, WheatbeltPublic
-
Nyabing, Great SouthernPublic
-
Ongerup, Great SouthernPublic
-
Paraburdoo, The PilbaraPublic
-
Pemberton, Western AustraliaPublic
-
Perenjori, Mid WestPublic
-
Pickering Brook, Western AustraliaPublic
-
Nannup, South-West WAPublic
-
Pingaring, WheatbeltPublic
-
Pingelly, WheatbeltPrivate
-
Pingrup, Great SouthernPublic
-
Pinjarra, Western AustraliaPublic
-
Esperance, EsperancePublic
-
Bicton, Western AustraliaPublic
-
South Hedland, The PilbaraPublic
-
Quairading, WheatbeltSemi-Private
-
Ravensthorpe, EsperancePublic
-
Albany, Great SouthernSemi-Private
-
Rockingham, PeelPrivate
-
Wickham, The PilbaraPublic
-
Rottnest Island, South-West WAPublic
-
Fremantle, Western AustraliaPrivate
-
South Perth, SwanPrivate
-
Salmon Gums, EsperanceSemi-Private
-
Bunbury, South-West WAResort/Public4.52
-
Sandstone, Western AustraliaPublic
-
Scaddan, EsperancePublic
-
Cottesloe, Western AustraliaPrivate
-
Secret Harbour, PeelPublic
-
Serpentine, PeelPrivate
-
Southern Cross, YilgarnPublic
-
Geraldton, Mid WestPublic
-
Yanchep, Western AustraliaPublic
-
Perth, Western AustraliaPublic/Resort
-
Tambellup, EsperanceSemi-Private
-
Tammin, WheatbeltPublic
-
Telfer, The PilbaraPublic
-
Dawesville, PeelSemi-Private
-
Busselton, South-West WAPublic
-
Armadale, PerthPublic
-
Three Springs, Mid WestPublic
-
Boyup Brook, South-West WAPublic
-
Toodyay, WheatbeltPublic
-
Varley, WheatbeltPublic
-
The Vines, Western AustraliaResort
-
The Vines, Western AustraliaResort4.52
-
Wagin, Great SouthernPrivate
-
Walpole, South-West WAPublic
-
Wandering, PeelPublic
-
Neerabup, Western AustraliaPrivate
-
Waroona, South-West WAPublic
-
Watheroo, WheatbeltPublic
-
Perth, Western AustraliaPublic
-
Perth, PerthPublic
-
Perth, Western AustraliaPrivate
-
Westonia, WheatbeltPublic
-
Perth, Western AustraliaPublic3.01
-
Wialki, WheatbeltPublic
-
Williams, WheatbeltSemi-Private
-
Wongan Hills, DurackPublic
-
Woodanilling, Great SouthernSemi-Private
-
Wubin, WheatbeltPublic
-
Wundowie, The GascoynePublic
-
Wyalkatchem, WheatbeltPublic
-
Wyndham, The KimberleyPublic
-
Yalgoo, Mid WestPublic
-
Yanchep, Western AustraliaPublic
-
Yelbeni, WheatbeltPublic
-
Yerecoin, WheatbeltPublic
-
York, Pearce
-
Yuna, Mid WestPublic